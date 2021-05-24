Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halkın yaşam tarzının devlet tarafından belirlendiği ve dış dünyaya kapalı şekilde varlığını sürdüren Kuzey Kore'de yeni yasaklar gündemde. Lider Kim Jong-un'un, 'çökmekte olan Batı kültürü' etkisi endişesi ile yeni yasakları yürürlüğe koyduğu bildirildi.

İHLALİN CEZASI ÇALIŞMA KAMPI

Ülkede, aslan yelesi saç stilinin ve dar kesim kot pantolonların yasaklandığı belirtilirken lider Kim Jong-un'un, bu kararı çökmekte olan Batı kültürünün genç Kuzey Korelileri etkileyeceği endişesi ile aldığı kaydedildi. Ayrıca saç modeli, saç rengi ve piercing yasağı da dahil olmak üzere kısıtlamaları ihlal edenlerin ceza olarak çalışma kampına gönderileceği belirtildi.

HALKIN YAŞAM TARZI DEVLET TARAFINDAN BELİRLENİYOR

Kuzey Kore, insan hakları ihlali iddiaları ile sık sık gündeme geliyor. Yabancıların girişine istisnai bölgeler dışında izin verilmeyen ülkede, internet de kısıtlı kullanılıyor. Halkın yaşam tarzının devlet tarafından belirlendiği kamuoyuna yansısa da sosyalist Pyongyang yönetimi iddiaları reddederek insanların özgürce seçimlerini yapıp maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayabildiğini savunuyor.