Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Avustralya donanmasının 11 Mayıs-17 Mayıs arasında Doğu Çin Denizi’nde ABD, Fransa ve Japonya ile birlikte amfibi saldırılar, şehir savaşı ve uçaksavar savunması konularında askeri tatbikat düzenlemesi Çin’i kızdırdı.

İktidardaki Komünist Parti’nin yayın organı Global Times’ta Avustralya’ya yönelik tehditlerle dolu bir makale yayımlandı.

Makalede, “Avustralya ordusu Çin karşısında çok zayıf ve önemsiz bir hasımdır. Tayvan Boğazı’ndaki askeri ihtilafa müdahale etmeye cüret ederse Avustralya kuvvetleri vurulacak ilk hedefler olur. Bu ülke Çin’den kaçabileceğini düşünmesin. Avustralya, Çin’in konvansiyonel savaş başlığı donanımlı DF-26 orta menzilli balistik füzelerinin menzili dahilindedir” denildi.

Çin, Covid-19 salgınının kökenine dair bağımsız soruşturma başlatılması çağrılarından dolayı, Avustralya’dan yapılacak ihracata geçen sene 20 milyar dolardan fazla keyfi ticaret yasağı ve gümrük vergisi koymuştu.

Son senelerde askeri gücünü büyük ölçüde artıran Çin’in, bu gücünü Tayvan adasını ülkesine katmak için kullanmasından endişe ediliyor.