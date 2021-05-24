Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) 74'üncüsü, İsviçre'nin Cenevre kentinde video konferans yöntemiyle başladı. DSÖ'nün 194 üye ülkesinden temsilcilere hitap eden Guterres, "En savunmasız durumdakiler en çok acı çekiyor. Korkarım bu salgın bitmekten çok uzakta." dedi. Guterrres, bir sonraki küresel bir salgına hazırlık yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Guterres, Kovid-19 aşılarının adaletsiz dağılımına dikkati çekerek, zengin ülkelerin halklarının çoğunu aşılayıp ekonomilerini açtığı bir durumla karşı karşıya olduklarının, fakir ülkelerde ise virüsün mutasyonlara uğrayarak daha derin acılara neden olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Salgında yeni dalgaların yüz binlerce kişinin ölümüne mal olabileceği uyarısı yapan Guterres, bu durumun küresel ekonomik toparlanmayı yavaşlatabileceğini de belirtti.

Guterres, ülkelerin tek başına virüsü yenemeyeceğine işaret ederek "virüsü durdurmak için dünyanın kararlı ve dayanışma içinde mücadele vermesi" gerektiğini dile getirdi.

BU VİRÜSLE SAVAŞ HALİNDEYİZ

Guterres, "Bir virüsle savaş halindeyiz. Silahlarımızın kapasitesini artırmak için savaş ekonomisinin mantığına ve aciliyetine ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

AŞILARIN ÜRETİM KAPASİTESİ EN AZ İKİ KATINA ÇIKARILMALI

Kovid-19 aşılarının üretim kapasitesinin en az iki katına çıkarılması gerektiğini vurgulayan Guterrres, aşıların fikri mülkiyetlerine ilişkin esneklik yapılmasını istedi.

Guterres, ayrıca temel sağlık hizmetleri sistemleri ve evrensel sağlık sigortasının desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, bir sonraki küresel bir salgına hazırlık yapılmasının önemine vurgu yaptı. 74. Dünya Sağlık Asamblesi, 1 Haziran'da sona erecek.