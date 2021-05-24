Açıklama Güney Sudan Sağlık Bakanlığı Müşaviri Mayen Machut Achiek tarafından yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü ile varılan anlaşma sonucunda 18 Haziran'da son kullanma tarihi geçecek olan Covid-19 aşılarının iade olacağı bildirildi.
Aşıları ulaştıramadılar
Aşıların ulaşım gibi problemler nedeniyle tamamlanamadığını belirten Achiek, 72 bin doz Covid-19 aşısının tarihinin geçme riskini de göze almak istemediklerini ifade etti.
Yaklaşık 12 milyon nüfusa sahip ülkede 2,4 milyon kişiye Covid-19 aşısı yapılması hedefleniyor. Güney Sudan'da şimdiye kadar 10 binden fazla kişide Covid-19 tespit edilirken 115 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Güney Sudan, binlerce Covid aşısını iade edecek
24.05.2021 - 23:34 | Son Güncelleme: 24.05.2021 - 23:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Sudan, 18 Haziran'da tarihi geçecek olan binlerce Covid aşısını iade edecek...
Açıklama Güney Sudan Sağlık Bakanlığı Müşaviri Mayen Machut Achiek tarafından yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü ile varılan anlaşma sonucunda 18 Haziran'da son kullanma tarihi geçecek olan Covid-19 aşılarının iade olacağı bildirildi.
Etiketler : aşı,sudan,covid,korona,kovid,covid 19,
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