Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklama Güney Sudan Sağlık Bakanlığı Müşaviri Mayen Machut Achiek tarafından yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü ile varılan anlaşma sonucunda 18 Haziran'da son kullanma tarihi geçecek olan Covid-19 aşılarının iade olacağı bildirildi.



Aşıları ulaştıramadılar

Aşıların ulaşım gibi problemler nedeniyle tamamlanamadığını belirten Achiek, 72 bin doz Covid-19 aşısının tarihinin geçme riskini de göze almak istemediklerini ifade etti.



Yaklaşık 12 milyon nüfusa sahip ülkede 2,4 milyon kişiye Covid-19 aşısı yapılması hedefleniyor. Güney Sudan'da şimdiye kadar 10 binden fazla kişide Covid-19 tespit edilirken 115 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.