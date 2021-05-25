Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

İsrail ve Filistinli direniş gruplarının 11 gün süren savaşı ve ilan edilen ateşkesin yankıları sürüyor. İsrail medyası ve Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtları, yaşanan durumu hezimet olarak nitelendirip, ateşkese muhtaç duruma gelen tarafın İsrail ordusu olduğunu belirtiyor. Gazetemize konuşan Hamas Sözcüsü Dr. Sami Ebu Zuhri, sonucun tartışmasız bir biçimde kendileri için zafer olduğunu söyledi. Ebu Zuhri, elde edilen başarı için “Kesinlikle tarihî bir zafer. Dünyanın silah ve teçhizat açısından en güçlü orduları arasında gösterilen İsrail’i, destekçileri ile birlikte mağlup ettik’’ dedi.

KUŞATMA VE AMBARGOYA RAĞMEN

İsrail’in Kudüs tahriki ve ardından gelen saldırı dalgasını Batılı ülkelerin desteği ile başlattığına vurgu yapan Sami Ebu Zuhri “Ancak kuşatma ve ambargo altında tutulan bir halkın içerisinden çıkan direniş onları yendi. Meclisleri çalışamaz duruma geldi. Tüm hava trafiklerini felç ettik. En hassas askeri ve stratejik merkezleri vuruldu. Binlercesi savunma sistemlerinin aciz kalması sebebiyle sığınaklara koştu. İsrail işgal bölgelerinde hayat durdu. Mescid-i Aksa’yı işgal için hazırlık yapıyorlardı ancak evlerinden çıkamaz hâle geldiler. İsrail, 70 yıl sonra işgal ettiği bölgelerin tamamında vuruldu. Şu an ülke kaynıyor ve bu hezimetin sebeplerini sorguluyorlar. Gerçek manada bir travma yaşıyorlar’’ şeklinde konuştu.

DİRENİŞ TEK CEPHE OLDU

“Bu savaşı biz başlatmadık” diyen Dr. Sami Ebu Zuhri yaşanan süreci ve sonuçlarını şu sözlerle anlattı: Biz kimsenin toprağına saldırmadık. Kimsenin evini gasbetmedik. Hiçbir masum kadın ve çocuğa kıymadık ve bir milletin istikbalini karartmaya çalışmadık. Bizim çabamız toprağımızı, namusumuzu, ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’yı korumak. Siyonist güçlerin 1948 ve sonrasında işgal ettiği tüm bölgeler dâhil, (Kudüs, Gazze, Batı Şeria) Filistin halkı tek bir ses oldu. Bu belki 70 yıldır özlenen ve ilk defa gerçekleşen bir durumdu. Gazze’den verilen güçlü roket ve SİHA mukavemetine halkımız olağanüstü destek verdi. Filistin halkına âdeta yeni bir ruh geldi ve dalga dalga bütün Filistin’i sardı. Hatta Filistin dışında yaşayan insanlar da aynı cephe altında tek vücut oldu.

İSRAİL, EN İYİ BİLDİĞİ ŞEYİ YAPTI

Biz öncelikli hedef olarak İsrail işgal ordusunun ikmal hatları, demir kubbe sistemi ve kritik öneme sahip noktaları vurduk. İsrail’in cevabı ise her zaman olduğu gibi pazar yerleri, hastane, çarşı ve meskûn mahalleri bombalamak oldu. Savaşmayı değil; kısa yoldan katliamlar eşliğinde direnişe diz çöktürme yolunu tercih ettiler. Ancak bunu başaramadılar. Bu kirli emele ulaşamayacaklarını anladıklarında da ateşkes yoluna gittiler. Onların bu vahşetine vicdanı olan Yahudiler dahi isyan etti. Televizyonlar tarafından canlı yayınlanan bombardıman ve ardından yaşanan trajediyi bütün dünya gördü. Bu son savaşta elde edilen zaferde, yöneticilerinin sessizliğine rağmen sokaklara dökülen yüzbinlerin de büyük payı var. Türkiye gerek resmî gerekse halk nezdinde bu konuda gerçek manada öncülük etti.

ARTIK YENİ BİR DENGE VAR

Filistin direnişi bu son savaşta İsrail ve destekçilerine çok güçlü bir mesaj gönderdi. Onlara ‘Bütün sistemlerinizi altüst edebilir, en kritik tesislerinizi vurabilir ve sizi sokağa çıkamaz hâle getirebiliriz’ dedik. Siyonist işgal güçleri bu mesajı aldı ve artık Filistin’de yeni bir dengenin olduğunu gördü.

Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri, işgal güçlerinin füzeleri ile tahrip olan alt yapı, çarşılar, enerji merkezleri, çarşı ve mahallelerin yeniden onarılacağını söyledi. Ebu Zuhri “Bugünler elbette geçecek ve biz daha güçlü biri biçimde ayağa kalkacağız ancak bu zor dönemlerde yanımızda olanları da asla unutmayacağız’’ diyerek sözlerini sonlandırdı.