Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD seçimleri döneminde Donald Trump'ın sosyal medya hesaplarının kapatılmasıyla başlayan tartışmalarda önemli bir adım atıldı. Florida Valisi Ron DeSantis, sosyal medya şirketlerine siyasi adaylara yasak getirmesi durumunda ceza öngören yasayı yürürlüğe koydu.

DeSantis, "ABD genelinde solcu medya ve büyük şirketler tarafından muhalif seslerin bastırılmaya çalışıldığını görüyoruz" ifadesini kullanarak, yasaya göre sosyal medya şirketlerinin kuralları ihlal etmeleri halinde siyasi adayların hesabını 14 güne kadar askıya alabileceğini ancak süresiz olarak kapatamayacağını veya yasaklayamayacağını belirtti.

DİĞER EYALETLERE ÖRNEK OLABİLİR

Eyaletin, yasanın ihlal edilmesi halinde söz konusu sosyal medya şirketine, eyaleti temsil eden adaylar için günlük 250 bin, diğer yerel adaylar için de 25 bin dolar para cezası verebileceği kaydediliyor.

Ülkede ilk örnek olarak gösterilen ve sosyal medyada yasaklamaları yasaklayan söz konusu yasanın diğer eyaletlere de model olabileceğine dikkat çekiliyor.

TRUMP'IN HESAPLARI KAPATILMIŞTI

6 Ocak Kongre baskınından sonra Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya devleri, 3 Kasım 2020 seçimleri hakkında asılsız yalanlar yaydığı ve halkı isyana teşvik ettiği gerekçesiyle eski Başkan Donald Trump’ın hesaplarını kapatmıştı.

Donald Trump'tan 'sosyal medya yasağı' tepkisi: Gerçeklerden korkuyorlar Donald Trump, Facebook tarafından kendisine yönelik sosyal medya yasağının devam etmesi yönündeki karara tepki göstererek, "İfade özgürlüğü, ABD Başkanı'ndan alındı çünkü radikal sol çılgınlar gerçeklerden korkuyorlar" ifadelerini kullandı.