Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistinli çocuğu polis aracına bindiren İsrail polisi, çocuğun gözaltına alınmasına polis aracına taş atmasını gerekçe gösterdi.

GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKTU

Çocuğun kız kardeşi ise polise ağabeyinin bir şey yapmadığını söyleyerek, onu kurtarmaya çalıştı. Küçük kızın gözyaşları içinde polisten ağabeyinin serbest bırakılmasını istediği anın görüntüsü yürek burktu. Gözaltına alınmak istenen çocuğun ise bir süre polis aracında tutulmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.