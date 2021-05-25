Filistinli çocuğu polis aracına bindiren İsrail polisi, çocuğun gözaltına alınmasına polis aracına taş atmasını gerekçe gösterdi.
GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKTU
Çocuğun kız kardeşi ise polise ağabeyinin bir şey yapmadığını söyleyerek, onu kurtarmaya çalıştı. Küçük kızın gözyaşları içinde polisten ağabeyinin serbest bırakılmasını istediği anın görüntüsü yürek burktu. Gözaltına alınmak istenen çocuğun ise bir süre polis aracında tutulmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
10 yaşındaki Filistinli çocuğa gözaltı
25.05.2021 - 10:35 | Son Güncelleme: 25.05.2021 - 10:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İşgali İsrail polisi, 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu polis aracına taş attığı iddiası ile gözaltına aldı. Çocuğun kardeşi ağabeyinin serbest bırakılmasını istediği anın görüntüsü yürek burktu.
Filistinli çocuğu polis aracına bindiren İsrail polisi, çocuğun gözaltına alınmasına polis aracına taş atmasını gerekçe gösterdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : işgalci israil,gözaltı,
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