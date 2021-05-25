Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs dolayısıyla uygulanan bazı kısıtlamaların kaldırılması ve normalleşme sürecine ilişkin kararlar açıklandı. Ülkede, açık havada maske kullanımı zorunluluğu 31 Mayıs'ta kaldırılacak. İbadethaneler, alışveriş merkezleri, plajlar ve spor salonları 10 Haziran'da açılacak.

AŞI YAPTIRANLARA KART VERİLECEK

Yakın dönemde ülkede "Covid-19 aşı kartı" uygulaması başlatılacak, aşı yaptıranlara ve Covid-19'a yakalanıp sağlığına kavuşanlara bu kart verilecek. Spor salonları, konser ve benzeri etkinliklere sadece "Kovid-19 aşı kartı" olanlar alınacak.

BUGÜNE KADAR 4 BİN 867 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Azerbaycan'da bugüne kadar 332 binden fazla kişide Covid-19 tespit edildi. Ülkede 321 bin Kovid-19 hastası iyileşti, 4 bin 867 hasta ise hayatını kaybetti.