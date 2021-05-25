Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Avustralya’nın Victoria eyaletinde Başbakan Yardımcısı James Merlino, Melbourne şehrinde 60 yaşlarındaki bir adamın koronavirüs testinin pozitif çıktığını, bununla şehirdeki aktif vaka sayısının 5’e yükseldiğini açıkladı. Durum üzerine şehirde sıkı koronavirüs kısıtlamaları geri geldi. Şehirde kapalı alanlarda maske takılması zorunlu oldu, içeride en fazla 5 kişi, dışarıda da azami 30 kişi toplanabilecek. Okullar ve iş yerleri ise açık kalmaya devam edecek ama öğrenciler ve işçiler, içerideki süre boyunca maske takacak. Merlino, “Bu tedbirler sizi, sevdiklerinizi ve tüm toplumu korumak için getirildi” dedi. Diğer eyaletler, vakalar üzerine Victoria ile sınır geçişlerini durdurdu.