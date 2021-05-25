Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsn Çin’in Vuhan’daki laboratuvardan sızdığına dair derin şüpheler var. Son olarak ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Antony Fauci, Covid-19'un hep iddia edildiği üzere 'doğal yollarla ortaya çıktığına’ ikna olmadığını ifade etti.

Teknoloji devi Facebook ise bu minvaldeki paylaşımları yasaklamaya devam ediyor.

Yanlış bilgilendirmeyi önleme adı altında politika takip eden kuruluş, virüsün laboratuvarda üretildiği ya da insan yapımı olduğuna dair görüşlere müsaade etmiyor. Facebook’ta, koronavirüs aşılarının insanları öldürdüğü ya da sağlıklarına ciddi şekilde zarar verdiği şeklindeki paylaşımlar da yasak. Çoğu ülke, kanda pıhtılamaya yol açarak ölümler meydana geldiği için belli yaş gruplarına AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşılarının yapılmasını yasakladığı halde...