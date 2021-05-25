Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin detayları netleşmeye başladı.

Kremlin, iki liderin 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geleceğini duyurdu.

Görüşmede iki ülke ilişkilerinin geleceği masaya yatırılacak.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada "Biz ABD-Rusya ilişkilerine yeniden öngörülebilirlik ve istikrar kazandırmaya çalışırken liderler, tüm acil meseleleri istişare edecek" denildi.

TARAFSIZ ÜLKEDE GÖRÜŞME ÇAĞRISI

ABD Başkanı Biden, Rusya ile ilişkilerin gerildiği dönemde Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve üçüncü bir ülkede görüşme teklifinde bulunmuştu.

Biden, Putin ile 13 Nisan'da iki ülke ilişkilerinin gerilmesinin ardından yaptığı telefon görüşmesinde 3. bir ülkede bir zirve teklifi yapmıştı.