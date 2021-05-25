Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid - 19 salgınından bu yana zorlu bir mücadele veren İtalya'dan umutlandıran bir haber geldi. İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün son raporunun ardından 10-16 Mayıs haftasında koronavirüsün bulaşma endeksi Rt değerinin önceki haftalık ankette kaydedilen 0.86'dan 0.78'e düştüğünü bildirdi.



Vaka sayıları 5 binin altında

Açıklamaya göre Rt değerinin 1’in altında olması salgının gerilediğini işaret ederken, geçtiğimiz günlerde vaka sayılarının 5 binin altına kadar inmesi ve yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısının azalması ile tüm bölgelerin dün itibarıyla düşük risk seviyesine (sarı bölge) indiği belirtildi.



Aşılamanın etkisi büyük

Sağlık Bakanlığı, tüm bu olumlu gelişmelerin geçen haftalarda ivme kazanan aşılama kampanyasıyla doğrudan bağlantılı olduğunun da altını çizdi. İtalya’da dün itibarıyla toplam vaka sayısı 4 milyon 194 bin 672’ye ulaşmış, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 125 bin 335 olmuştu. Aşılama kampanyasının başından bu yana 31 milyon 60 bin 70 doz Covid-19 aşısı uygulanan ülkede, 10 milyon 275 bin 622 kişiye aşının her iki dozu yapılmıştı.



İtalya, turist çekmek için bazı tedbirleri gevşetecek İtalya, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile İngiltere ve İsrail'in de arasında yer aldığı bazı ülkelerden gelenler için ülkeye girişte istenilen 5 günlük karantina şartını kaldırma kararı aldı.