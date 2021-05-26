Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Google ve Facebook'un Hindistan'ın sosyal medya platformlarına yönelik düzenlemelerine uyacağı bildirildi. Hindistan basınında yer alan haberde, Google'ın Hindistan'ın yasama süreçlerine saygı duyduğu ve ülkenin yeni dijital kurallarına uymayı amaçladığı belirtildi.

FACEBOOK DA KABUL ETTİ

Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Facebook da gün içinde yaptığı açıklamada, Hindistan'ın söz konusu düzenlemelerine uyacağını duyurmuştu.

YENİ DÜZENLEME

Hindistan'da yeni sosyal medya düzenlemesi şubat ayında kabul edilirken, bu kapsamda, sosyal medya şirketlerinin ülkede temsilci bulundurmaları, talep edildiğinde "zararlı içeriklerin" kaynağını bildirmesi ve kaldırması gerekiyor. Yeni Delhi yönetimi, sosyal medya şirketlerinden ülke çapında kitlesel eylemlere dönüşen çiftçi protestoları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yönetimine dair eleştiriler nedeniyle bazı hesapların kapatılması ve bazı içeriklerin de engellenmesi talebinde bulunmuştu.