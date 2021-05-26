Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Tamura Norihisa, Kovid-19 vaka durumu ile 31 Mayıs'ta sona ermesi planlanan OHAL'e ilişkin açıklama yaptı.

Artış trendini koruyan vaka oranının sağlık sistemini olumsuz etkilediğini kaydeden Bakan Tamura, OHAL'in uzatılabileceğini söyledi.

Tamura, "OHAL'in uzatılması önümüzde duruyor. Son kararımızı, uzman heyetin tavsiye içeren değerlendirmesi üzerine alacağız." dedi.

Kyodo ajansının haberine göre Tokyo ve Osaka dahil 9 eyalette 31 Mayıs'ta sona ermesi planlanan uygulama 13 Haziran ya da 20 Haziran'a uzatılacak.

Pazar günü Okinawa'da yürürlüğe giren OHAL ise planlandığı üzere 20 Haziran'da sona erecek.

KORONANIN EKONOMİK ETKİSİNE KARŞI NAKİT YARDIMI

Öte yandan Japonya hükümeti, yeni tip koronavirüsün ekonomik etkisine karşı, ihtiyaç sahibi hane halkına yeni nakit yardımı planlıyor.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Kovid-19'un ekonomiye etkisi sonucu gelir kaybı yaşayan Japon halkının yaralarının sarılması hedefleniyor.

Taslak plan kapsamında 1 milyon yenden (9 bin 190 dolar) fazla mevduat tasarrufu bulunmayan ihtiyaç sahibi her haneye 100 bin yene (920 dolar) kadar nakit dağıtılacak.

Temmuzdan itibaren 3 ay boyunca tek üyeli ailelere 60 bin yen (550 dolar), iki bireyden oluşan ailelere 80 bin yen (735 dolar), 3 ve daha fazla üyeli ailelere ise 100 bin yen (920 dolar) verilecek.

Ülke genelinde 10 eyalette Kovid-19'a karşı uygulanan ve 31 Mayıs'ta sona ermesi planlanan olağanüstü halin (OHAL) üç hafta uzatılması bekleniyor.

Mevcut mali yıl bütçesinden 50 milyar yen (459 milyon dolar) ayrılan nakdi yardım planının bu sürede hükümetin onayından geçmesi planlanıyor.