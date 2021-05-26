Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC'nin haberine göre, nüfusuna yetecek miktardan fazla doza sahip olan Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, insanların aşı olma konusundaki isteksizliği nedeniyle toplam nüfusun yüzde 20'sinden daha azı aşılandı.

Yetkililer, 2 milyon doza yakın Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısının son kullanma süresinin 3 ay içinde biteceği, bu sürenin sonunda kullanılamaz hale gelen büyük miktarda aşının atılmak zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÜÇTE BİRİ AŞILANDI

Hong Kong'da bugüne kadar sağlık sektörü çalışanlarının ancak üçte birinin aşılandığı kaydedildi.

Bölgede aşılanma oranlarında istenilen seviyenin yakalanamamasının sebeplerinin düşük vaka oranları ile vatandaşların hükümete yönelik güvensizliği olduğu iddia edildi.

Öte yandan bazı yerel politikacılar ise, aşılanma oranlarında bir artış sağlanamaması halinde son kullanma süresi geçmek üzere olan aşıların ihtiyaç sahibi ülkelere ihraç edilmesini önerdi.