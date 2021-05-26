Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan incelemede paketlerin içinde bir tona yakın (960 kilo) kokain olduğu tespit edildi. “İngiliz FBI’ı” olarak bilinen Milli Suçla Mücadele Kurumu (NCA), kokainlerin su geçirmez paketlere sarıldığını ve can yeleklerine iliştirildiğini bildirdi. NCA yetkililerinden Martin Grace, “Bu, önemli miktarda A sınıfı uyuşturucudur. Güney Amerika’dan gönderildiğini düşünüyoruz. Uyuşturucuların buraya nasıl geldiği ve varış yeri olarak neresinin hedeflendiği konusunda araştırma yapıyoruz. Bu ölçekte uyuşturucuyu kaybetmesi, olayın içinde olan suç örgütlerine büyük bir darbe olmuştur” dedi.

PİYASA DEĞERİ 950 MİLYON TL

Kokainlerin piyasa değerinin 80 milyon sterlin (950 milyon TL) olduğu açıklandı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlattıklarını belirten Grace, Sussex Polisi ve Sınır Gücü’nün yanı sıra soruşturmaya uluslararası ortakların da katılabileceğini ifade etti.