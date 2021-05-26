Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin B-2 Spirit uçaklarını andıran görüntülere göre bombardıman uçağının bir silah bölmesi, iki ayarlanabilir kuyruk kanadı, üstte bir radar ve kokpitin her iki yanında iki hava girişi var.

Hayalet uçağın üzeri de radarı emen koyu gri renkte malzemeyle kaplı. H-20’lere nükleer, hipersonik ve konvansiyonel balistik füzeler yerleştirilebiliyor.

ABD’NİN GUAM ÜSSÜNDEKİ HEDEFLERİNİ NÜKLEER SİLAHLA VURABİLİR

Askeri havacılık uzmanı ve Asya-Pasifik savunma analisti Jon Grevatt, bu uçakların ABD’nin Guam üssündeki hedeflerini nükleer silahla vurabileceğini söyledi.

Guam, Çin’e yaklaşık 3.000 kilometre mesafede bulunuyor.

MEVCUT GİDİŞATI DEĞİŞTİREBİLİR

Grevatt, operasyonel olması halinde uçağın Asya-Pasifik’te ABD hedeflerini tehlikeye sokacağını ve mevcut gidişatı değiştirebileceğini söyledi.