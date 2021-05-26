Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye Devlet Başkanlığı seçimi için sandık başında. Oy kullanım işlemleri rejimin kontrolü altındaki bölgelerde sürdürülüyor. Bugün Beşar Esad ve karısı Esma Esad'ta oy kullananlar arasında yerini aldı. Fakat Esad çiftinin oy kullanmak için seçtiği bölge tartışm konusu oldu.

"NE YÜZLE GELDİNİZ?"

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile eşi Esma, 7 Nisan 2018 tarihinde Esad rejimin kimyasal silah saldırısı gerçekleştirdiği ifade edilen en az 56 sivilin hayatını kaybettiği Duma kentinde oy kullandı. Esad ve eşi, Duma’da oy kullanırken Suriyelilerin tepkisi ile karşılaştı. Suriyeliler, Esad’ın Duma’ya “hangi yüzle geldiğini” sorusunu sordu.

Rejim kontrolündeki bölgelerde oy kullanma devam ederken İdlib’te seçime karşı protesto düzenlendi. İdlib kent merkezinde bir araya gelen halk Suriye bayrağı taşırken, Esad’ın yeni yetkiler alabilmesi için seçimin düzenlendiğini vurguladı. Protestoya katılan Suriyeliler seçim karşıtı sloganlar attı. Protestoya katılan Abdul Salam Al-Yusuf, ”Esad rejimi ve terör örgütlerinden arındıran bölgelerden gelen Suriyeliler, İdlib’nin bu meydanında toplandı. Esad seçimini reddediyoruz. Bu seçim geçersiz. Sivilleri öldüren ve yerinden edilen Esad’a hayır demeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"ESAD'IN SEÇİM OYUNU GEÇERSİZ"

Suriyeli bir aşiretin lideri Salih El Ali, “İdlib’in Özgürlük Meydanına geldik. Bu meydandan 2011 yılındaki Esad rejimine karşıtı ilk protestolar başlamıştı. Rejimi ve ona destek veren çetelerin yönetimden çekilmeleri gerektiğini vurguluyoruz. Esad’ın bu seçim oyunu geçersiz. Esad’ın yönetimden çekilmesini ve onu uluslararası mahkemeye verilmesini sağlamaya kararlıyız” dedi.

Suriyeli avukat Ahmed Dukhan ise, “Suriye Avukat sendikası ve Esad rejiminden arındıran bölgelerdeki süren seçimi reddetmek için halk bu protestoyu düzenledi. Beşar Esad, Suriye halkından binlerce kişiyi öldürdü, evsiz kalmasına neden oldu. Bugün karşımıza çıkıp dürüst ve özgür bir seçim diyor. Binlerce kişi öldürüp ve ülkenin altyapısına zara verip hangi hakla seçimden bahsediyor. Bu, bir oyun ve Esad’ı ve bütün diktatörleri reddediyoruz. Suriye halkı özgür bir halk ve iyi bir hayat yaşamasına hakkı var” sözlerine yer verdi.