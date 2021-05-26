Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ravenna Limanı'nda çalışan işçiler, içi silah yüklü konteynerlerin İsrail'e gidecek olan bir gemiye yükleneceğini öğrendi. Bunun üzerine işçilerin bağlı olduğu sendikalar, 3 Haziran'da yanaşması beklenen "Asiatic Liberty" adlı gemiye bu konteynerleri yüklememek için grev kararı aldı. Sendikalar tarafından yapılan açıklamada "Çocuk, kadın, yaşlı; özellikle sivilleri etkileyen bir savaşı körüklemek için kullanılabilecek savaş araç gereçlerini yüklememe iradesi gösterdik. Barışa bağlılıklarımızı kanıtlamak ve bu konuda ellerinden geleni yapma ahlaki sorumluluğuyla hareket ettik" denildi.

GEMİ SAHİBİ VAZGEÇTİ

İşçilerin bu dünyaya örnek olacak onurlu davranışı ise başarı getirdi. Gemi sahibi yüklemeyi iptal ettirdi. Öte yandan, ülkede kısa süre önce benzer bir durum Livorno Limanı'nda da yaşanmıştı. İtalya'da Sendikalar Birliği'nin Toskana şubesi, İsrail'e silah taşıdığı gerekçesiyle gemiye sevkiyat yapmayı reddetmişti.