Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sık sık silahlı katliamların yaşandığı ABD'de yine kan aktı. Kaliforniya'nın Santa Jose şehrinde bulunan Santa Clara Valley Ulaşım Otoritesi (VTA) tesisini silahlarla bastı. Ardından önüne gelene ateş açtı. Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye giden güvenlik güçleri ile saldırgan arasında çatışma yaşandı. Zanlı öldürülerek etkisiz hale getirildi. Ancak arkasında 8 ceset bıraktı.

ÇALIŞTIĞI TESİSİ TARADI

Konuyla ilgili açıklama yapan Santa Clara Şerif yardımcısı Russell Davis "Olayda saldırgan ile birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 9. Zanlı VTA çalışan. Binanın içinde patlayıcı cihazlar bulunduğuna dair bilgi aldık. Bomba imha ekipleri inceleme yapıyor" dedi.

EVİNİ DE YAKMIŞ

Öte yandan, ABD basınında çıkan haberlerde, saldırganın erkek olduğu ve olaydan önce kendi evini ateşe verdiği ileri sürüldü. Yangın sırasında evin boş olması sebebiyle ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.