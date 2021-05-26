Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elim vaka Nijerya'nın Niger eyaletinde gerçekleşti. Niger'den Kebbi eyaletine yolcu ve eşya taşıyan tekne, aşırı yük sebebiyle Ngaski bölgesinde alabora oldu. İkiye bölünen teknedeki 160'tan fazla yolcu, suya düştü. Bölgeye sevk edilen ekipler, şu ana kadar 22 kişiyi kurtarabildi. Ngaski Bölge Yetkilisi Abdullah Buhari Wara, halen 140 civarında kişinin kayıp olduğunu aktardı. Wara, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Öte yandan Niger'de 7 Mayıs'ta yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 30 kişi hayatını kaybetmişti.