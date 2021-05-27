Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkileri sürüyor. Ülkeleri sağlık ve ekonomi alanında zorlayan pandemi döneminde Japonya’da 1500 işletme iflas etti.

Kamu yayıncısı NHK’nin haberine göre; Teikoku Databank, iflas ve adli tasfiye başvurusu yapan şirketleri incelemeye aldı.

EN ÇOK YEME İÇME SEKTÖRÜ ETKİLENDİ

Ülke genelinde iflas eden 1500 işletme arasında ilk sırada 250 firmayla yeme içme sektörü bulunurken, son bir yılda 140 inşaat firması ve 89 turizm konaklama firması da battı.

Haberde, ülkede uygulanan olağanüstü halin (OHAL) üçüncü kez uzatılması halinde iflas oranlarının yükselmeyi sürdüreceğine işaret edildi.

Japonya'da koronavirüs OHAL'i 3 hafta daha uzayabilir Japonya'da koronavirüs salgınına karşı ilan edilen OHAL, iki ya da üç hafta daha uzatılması planlanıyor.