Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail, abluka altındaki Filistin'de; çocuk, kadın, yaşlı demeksizin masum sivilleri haince katletti. 11 gün süren kanlı baskıların fitili, İsrail'in, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan Filistinlileri tahliye girişimin ardından Mescid-i Aksa protestolarını bastırması bahanesi ile ateşlendi. Dünya medyasının dahi görmezden geldiği bu saldırılara yönelik beklenmedik bir manşet, İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz tarafından atıldı. Haaretz'ın İbranice nüshası, Gazze’de 67 çocuk öldürüldü. Savaşın bedeli budur” manşetiyle çıktı. Katledilen çocukların görsellerinin kullanıldığı haber İsrail gündemine bomba gibi düştü.

67'Sİ ÇOCUK, 39'U KADIN 254 ŞEHİT

Terör devleti İsrail'in abluka altındaki Gazze’ye saldırılarının bilançosu ağır oldu. Saldırılarda 254 Filistinli şehit oldu. Şehirlerin 67’si çocuk, 39’u kadındı. Sivil binaları vuran İsrail, uluslararası ajanslardan gazetecilerin kullandığı binayı da yerle bir etti. Demir Kubbe’si Gazze’den gönderilen füzeler karşısında çöken İsrail, Hamas’ın son saldırısından önce ABD ve Mısır’ın devreye girmesiyle ateşkesi kabul etti.

"SAVAŞIN BEDELİ BUDUR"

İsrail’in katliama dönüşen saldırıları ise Gazze’de tam bir enkaz bıraktı. İsrail gazetesi Haaretz, bugünkü İbranice nüshasına “Gazze’de 67 çocuk öldürüldü. Savaşın bedeli budur” manşetini attı. Öldürülen çocukların tek tek fotoğraflarının verildiği çarpıcı Manşet, özellikle fanatik çevrelerin tepkisine neden oldu.

Haaretz gazetesi, saldırılar sırasında Gazze’deki katliamı meşrulaştırmak için "Gazze'den İsrail topraklarına 200'den fazla roket atıldığını" yazmıştı.