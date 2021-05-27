Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz varyantının mutasyon geçirmiş hali Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux şehrinde tespit edildi. Yaklaşık 50 kişide görülen bu varyanta Bourdeaux varyantı ismi verildi.

'İNGİLİZ VARYANTININ YENİ BİR MUTASYONU'

İngiliz varyantı olarak bilinen B.1.1.7’nin yeni bir mutasyonu olduğu açıklanan varyant ile ilgili yerel hükümetin sağlık danışmanı Profesör Patrick Dehail, yeni türe Bordeaux varyantı dendiğini söyledi.

Yaklaşık 50 kişilik bir grupta tespit edilen varyant ile ilgili merkezi hükümet harekete geçerken bölgeye yaklaşık 20 bin ek koronavirüs aşısı sevk edildi.

MEVCUT AŞILAR VARYANTA KARŞI ETKİLİ

'Bordeaux varyantı'nı taşıyan kişilerin birçoğunun, kentin Bacalan bölgesindeki bir okulun öğrencileri ve onların aileleri olduğu belirtiliyor. Bu kişilerin hiçbirinin hastaneye kaldırılmadığı açıklanırken, Profesör Dehail'in The Guardian gazetesine verdiği bilgiye göre Fransa'da kullanılan PfizerBioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşıları şu an için bu varyanta karşı etkili görünüyor.

18 YAŞIN ÜZERİNDEKİ HERKESE AŞI YAPTIRMA İMKANI

Ouest France’ın haberinde yeni aşı merkezlerinin de açıldığı Bordeaux şehrinde herhangi bir koşul gerektirmeden 18 yaşın üstündeki herkese aşı sunulacağı bildirilirken bölgesel sağlık otoritesinin (ARS) tıbbi danışmanı Profesör Patrick Dehail, "Gerekli ekstra dozları elde etmek için Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz" dedi.