Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Astronot Peggy Whitson (61), en uzun süre uzayda kalan Amerikalı olarak tanınıyor. Whitson, NASA’dan emekli oldu ama içindeki uzaya gitme hevesi dinmedi. Bu kez turist olarak Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek olan Whitson, uzayda sekiz gün kalacak. Astronot, aynı zamanda uzaya giden en yaşlı kadın olacak.

UÇUŞUN 2020'NİN İKİNCİ YARISINDA YAPILMASI PLANLANIYOR

Özel uçuş, ABD uzay taşımacılık şirketi SpaceX için çalışan Axiom firması tarafından organize ediliyor. Sefer, SpaceX Crew Dragon uzay aracıyla yapılacak. Whitson’a uzay yolculuğunda eski yarış arabası şoförü John Shoffner (65) da eşlik edecek. Dört kişilik ekibin diğer iki üyesi ise daha sonra belirlenecek. Uçuşun, 2022’nin ikinci yarısında yapılması planlanıyor. Uzay turizmi için ödenecek bedeller açıklanmadı ama daha önce her bir koltuğun 55 milyon dolara mal olacağı ifade edilmişti.

SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu daha uzaya yolladı.

NASA, Ay'a iniş kapsülünün inşası için SpaceX'i seçti Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), astronotların Ay'a güvenli inişini sağlayacak kapsülün inşası için Elon Musk'ın sahibi ve CEO'su olduğu SpaceX şirketini seçti.

Elon Musk'tan çarpıcı 'Mars' açıklaması Dünyanın en çok dikkat çeken isimlerinden olan Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, yine gündemde. Mars ile ilgili yaptığı açıklama ile dikkatleri yine üzerine çeken Musk, insanlığın hemen Mars’a gitmezse yok olma riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi.