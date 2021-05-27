ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada mart ayında istihbarattan Covid-19'un kökenini araştırmalarını istediğini ve bu raporu ay başında eline aldığını söyledi. Biden "İstihbarat Topluluğundan, bizi kesin bir sonuca daha da yakınlaştıracak bilgileri toplama ve analiz etme çabalarını iki katına çıkarmalarını istedim. Ve bunu bana 90 gün içinde rapor etmelerini söyledim" dedi.
“İKİ SENARYO VAR”
Biden’ın bu konuşmasından sonra DNI Direktör Yardımcısı Amanda Schoch da bir açıklamada bulundu. Schoch “ABD İstihbarat Topluluğu, Covid-19'un ilk nerede, ne zaman ya da nasıl bulaştığını henüz tam olarak bilmiyor ancak iki muhtemel senaryo üzerinde birleşiyor: Ya bu virüs bir insanın enfekte bir hayvanla temas etmesi sonucu doğal olarak bulaştı ya da bu bir laboratuvar kazasıydı" ifadesine yer verdi.
“BÜTÜN DELİLLERİ İNCELİYORUZ”
Bu iki senaryodan birinin daha ağır basmadığına işaret eden Schoch, ellerinde yeterli delilin olmadığını kaydetti. Schoch "Virüsün kökenini bulmak için bütün mevcut delilleri incelemeyi, farkı perspektifleri düşünmeyi, yeni bilgileri toplama ve analiz etmeyi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.
ABD BASINI: VİRÜS LABORAVUTARDA ÜRETİLDİ
Öte yandan Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD istihbaratının bir raporuna dayandırdığı özel haberinde, Covid-19’un ilk kaynağının Vuhan'daki laboratuvar olabileceğine söyledi. Haberde, ABD istihbaratının ilgili raporuna göre salgının şehirde yayılmadan kısa süre önce Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs ve mevsimsel grip belirtilerine benzer şikâyetlerle hastalanıp hastaneye başvurduğu iddia edildi. Bu haberin ardından “Virüsü Çinliler üretti” tartışmaları yeniden gündeme geldi.
TRUMP DA PEKİN’İ HEDEF GÖSTERMİŞTİ
Ayrıca önceki Donald Trump yönetimi, pek çok defa virüsün yayılmasından dolayı Pekin'i suçlamıştı. Trump, ABD istihbaratının geçen yılın sonunda yayınlanan raporunda virüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıkmış olabileceğine ilişkin bulgulardan bahsetmişti.
ÇİN’DEN SERT YALANLAMA
Çin yönetimi ise söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nden konuyu araştıran bir heyet de virüsün söz konusu laboratuvardan yayıldığı iddialarının gerçekçi olmadığı sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.
Amerikalı soruşturmacı: Virüsün Çin’de laboratuvardan sızdığı yüzde 100 kesin değil ama en mantıklı açıklama bu Koronavirüsün başlangıcı konusunda ABD Dışişleri Bakanlığı nezdinde soruşturma yürütenlerden David Asher, Covid-19’un, Çin’in yeni bir virüs görüldüğünü resmi olarak açıkladığı tarihten 6 hafta önce ortaya çıkmış olabileceğini ifade etti.
Covid-19 laboratuvardan değil hayvanlardan bulaştı Çin ve DSÖ, virüsün hayvanlardan bulaştığını belirtirken laboratuvardan sızmış olabileceği teorisine ise “son derece düşük ihtimal” dedi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi eski Başkanı: Covid, laboratuvarda üretildi ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) eski Başkanı Dr. Robert Redfield, Covid-19'un Çinliler tarafından çıkarıldığını iddia etti.
Pompeo: Çin’deki laboratuvarlar araştırılmazsa yeni küresel salgınlar olur Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fox Business kanalına yaptığı açıklamada, koronavirüsün Çin'deki Vuhan Viroloji Enstitüsü’nden çıktığına dair bakanlıkta “oldukça iyi gözden geçirilmiş önemli deliller olduğunu” söyledi.
ABD, "Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan sızmış olamayacağını" belirten DSÖ raporunu detaylı inceleyecek Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Vuhan'daki bir laboratuvardan sızma ihtimalinin olmadığını" beyan eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanının raporunu yakından inceleyeceklerini ancak kendi bağımsız verilerini toplayıp sonuca varmak istediklerini açıkladı.
Çin'e giden DSÖ uzmanı: Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutu düşünülenden daha büyük Çin'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından Peter Ben Embarek, Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutunun düşünülenden daha büyük olduğuna dair bulgular topladıklarını bildirdi.
Covid-19 laboratuvarda mı üretildi? ABD istihbaratından açıklama geldi
Çin’in Hubei eyaletine bağlı Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 yarasadan mı sıçradı yoksa laboratuvar ortamında mı üretildi? Bu konuyla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Virüsün kaynağını araştıran ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) bu ithamlara ilişkin açıklama yaptı.
ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada mart ayında istihbarattan Covid-19'un kökenini araştırmalarını istediğini ve bu raporu ay başında eline aldığını söyledi. Biden "İstihbarat Topluluğundan, bizi kesin bir sonuca daha da yakınlaştıracak bilgileri toplama ve analiz etme çabalarını iki katına çıkarmalarını istedim. Ve bunu bana 90 gün içinde rapor etmelerini söyledim" dedi.
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