Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör devleti İsrail, Filistin'de işgal politikasını sürdürürken, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Koordinatörü Pakistan ile Filistin'i başvurusu üzerine Kudüs de dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan haklarının durumuna ilişkin sunulan karar tasarısı görüşmesi tamamlandı.

14 ÜLKE ÇEKİMSER KALDI

Konseyde Almanya, Avusturya ve İngiltere temsilcilerinin karar tasarısı aleyhinde konuşma yapması ve tasarıya hayır oyu istemesi dikkat çekerken Venezuela temsilcisi ise İsrail'in "soykırıma varan insanlık suçlarını" şiddetle kınadıklarını vurguladı. Venezuela'nın yanı sıra Rusya da karar tasarısı için lehte oy kullanılmasını istedi.

47 üyeli konseyde İsrail aleyhindeki karar tasarısı, 14 çekimser, 9 aleyhte, 24 lehte oyla kabul edildi.

BM'den İsrail açıklaması: Gazze saldırıları savaş suçu sayılabilir İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK), işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki "ciddi insan hakları durumunu" görüştüğü özel oturumda, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil edebileceğini açıkladı.

9 ÜLKE ALEYHTE OY KULLANDI

Avusturya, Bulgaristan, Kamerun, Çekya, Almanya, Malawi, Marshall Adaları, İngiltere ve Uruguay tasarı aleyhinde oy kullanan ülkeler oldu.

İHK BAŞKANINA BAĞLI SORUŞTURMA KOMİSYONU KURULACAK

Kabul edilen tasarıya göre, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında ve İsrail'deki insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen uluslararası bağımsız soruşturma komisyonu kurulacak. Bu komisyon, İHK Başkanı Fijili Nazhat Shameem Han tarafından atanacak ve 13 Nisan 2021'e kadar ve bu tarihten bu yana iddia edilen tüm uluslararası insan hakları hukuku ihlalleri ve suistimalleri soruşturacak.

Ayrıca, ulusal, etnik, ırksal veya dini kimliğe dayalı sistematik ayrımcılık ve baskı da dahil olmak üzere süre gelen gerilimlerin, istikrarsızlığın ve çatışmaların altındaki nedenler de mercek altına alınacak.

10 yaşındaki Filistinli çocuğa gözaltı İşgali İsrail polisi, 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu polis aracına taş attığı iddiası ile gözaltına aldı. Çocuğun kardeşi ağabeyinin serbest bırakılmasını istediği anın görüntüsü yürek burktu.

'HAREKETE GEÇİN' ÇAĞRISI

Uluslararası topluma ve diğer bağışçılara da, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki Filistin halkına insani desteği acilen harekete geçirme çağrısı yapıldı. Ayrıca işgalci güç İsrail'e, Filistin halkına insani yardımların ulaştırılabilmesi için engel çıkarmaması çağrısında bulunuldu.

NETANYAHU'DAN KARARA TEPKİ

Yüzlerce Filistinlinin kanı elinde olan İsrail Başbakanı Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile BM İnsan Hakları Konseyinin İsrail’in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere komisyon kurulmasını öngören kararı onaylamasına tepki gösterdi. Netanyahu, kararın 'utanç verici' olduğunu belirterek, BM İnsan Hakları Konseyinin "İsrail karşıtı takıntısının bir başka örneği" olduğunu söyledi. BM İnsan Hakları Konseyi'ni hedef alan konuşmada, konseyin bu kararla abluka altındaki Gazze'de faaliyen gösteren direniş gruplarının aklandığı vurgulandı.

İsrail gazetesi katliamı itiraf etti: 67 çocuğu öldürdük İsrail medyasının önemli gazetelerinden Haaretz, beklenmedik bir manşetle yayına çıkıp ülkede tartışmaların odağı oldu. Söz konusu manşetin İbranice nüshası, “Gazze’de 67 çocuk öldürüldü. Savaşın bedeli budur” başlığı ile çıktı. Haberde şehit edilen masum çocukların fotoğraflarının da tek tek kullanıldığı görüldü.

60'TAN FAZLASI ÇOCUK 283 KİŞİYİ ŞEHİT ETMİŞTİ

İşgal devleti İsrail, Ramazan'da Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlarla ve 10 Mayıs'ta Gazze'ye başlattığı saldırılarda 60'tan fazlası çocuk olmak üzere 283 kişiyi şehit etmiş daha sonra kabul edilen ateşkesle saldırılarını durdurmuştu.

'İsrail’i destekçileriyle birlikte mağlup ettik' Tarihî bir zafer kazandıklarını söyleyen Hamas Sözcüsü “Dünyanın silah ve teçhizat açısından en güçlü orduları arasında gösterilen İsrail’i, destekçileri ile birlikte mağlup ettik’’ dedi