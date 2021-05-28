Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fas’ta 2035’e kadar planlanan yeni ekonomik kalkınma programının detayları belli oldu. Fas Kalkınma Komitesi Başkanı Şekib Bensumi düzenlediği basın toplantısında, bu programı hazırlarken Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanıldığını aktardı.

Bensumi, "Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde özel şirketlerin ekonominin gelişmesine katkısı büyük. Özel bir şirket ülkenin toplam ihracatının yüzde 10'una katkıda bulunuyor." diyerek ülkemizi örnek verdi.

BM'den 'ekonomik toparlanma' raporu Birleşmiş Milletler (BM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı dağıtımındaki eşitsizliğin küresel ekonomik toparlanma için ciddi risk teşkil ettiği uyarısında bulundu.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ARASINDA ORTAK POLİTİKA

Özel sektör ve kamu arasında ortak bir politikanın önemini vurgulayan Bensumi, ülkesinden yurtdışına ihraç edilen ürünlerin üzerine "Fas'ta üretilmiştir" ibaresinin yazılması gerektiğini söyledi.

Avrasya Tüneli'nin ülke ekonomisine katkısı 6 milyar lira oldu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin ülke ekonomisine katkısının 6 milyar lirayı bulduğunu kaydetti.

NEREDEYSE TÜRKİYE'NİN 2 KATI

Fas'ta enerji ücretleri konusuna da değinen Bensumi, ülkede elektrik fiyatının kilovatsaat başına 0,12 dolara ulaştığını, bu fiyatın Fransa ile aynı seviyede olduğunu ancak Türkiye’de 0,07 doları geçmediğini söyledi.