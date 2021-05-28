Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 186 bin 364 koronavirüs vakası tespit edildi. Bu sayının son 44 günün en düşük vaka sayısı olduğu belirtildi.

Ülkedeki vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

27 MİLYON 555 BİN 457 TOPLAM VAKA SAYISI

Hindistan'da toplam vaka sayısı 27 milyon 555 bin 457'ye, toplam can kaybı ise 3 bin 660 artarak 318 bin 895'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 24 milyon 893 bin 410'a çıkarken 2 milyon 343 bin 152 hastanın tedavisi sürüyor.

Hindistan'a tıbbi yardım gönderdik Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ve büyük oranda oksijen tüpü sıkıntısı çeken Hindistan’a iki uçak dolusu tıbbi malzeme gönderdik.

UYGULANAN 205 MİLYON AŞI YETERSİZ KALDI

Bu arada, ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında yaklaşık 205 milyon 720 bin doz aşı yapıldığı bildirildi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, yetersiz kaldığı için henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

Resmi açıklamanın 5 katı! Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin gerçek sayısı 1,6 milyon New York Times gazetesi, yaptığı araştırmada koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da salgına bağlı ölüm sayısının resmi açıklanandan en az 5 kat fazla olduğunu belirtti.

GERÇEK SAYI RESMİ AÇIKLANANIN 5 KATI

New York Times gazetesindeki analistler, gerçek rakamın bunun iki katı olduğunu ifade etti. Onlarca uzmandan görüş alan gazete, daha muhtemel senaryonun ise ülkede Covid-19’dan ölenlerin sayısının 1,6 milyon olduğunu bildirdi.

Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 315 bin 235'e yükseldi Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da son 24 saatte 3 bin 847 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 315 bin 235'e yükseldi.