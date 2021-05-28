Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yüzlerce masum sivil öldü, binlerce insan yaralandı.

Hastaneleri bile hedef alan İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye düzenlediği bombardımanlar sırasında bir baba kızlarını teskin ederek korkmamalarını söylüyordu. O saldırılardan birkaç gün sonra Gazzeli baba Ahmet Mansi'nin de saldırılarda öldüğü öğrenilmişti.

Mansi'den geriye acı çeken bir eş, boynu bükük üç yetim çocuk ve kızlarını güvenle kollarına sardığı o görüntüler kaldı.

Kızlarını teskin etmeye çalışan Gazzeli baba bombardımanda hayatını kaybetti Gazzeli bir baba İsrail saldırıları sırasında korkan kızlarını teskin etmeye çalıştığı görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı. Görenleri duygulandıran o babanın hava saldırılarında öldürüldüğü ortaya çıktı.

AİLE ACININ ŞOKUNU YAŞIYOR

İsrail saldırılarında, savaç uçakları evlerinin üzerinden geçerken babalarının sesi ile teskin olan Mansi'nin çocukları Sara, Hale ve Malik'in bugünkü halleri ise yürek burkuyor.

SALDIRIDAN 2 GÜN ÖNCE OLACAKLARI HİSSETMİŞ

Mansi'nin eşi Nesma, kocasının ölmeden iki gün önce saldırılar nedeniyle başlarına kötü bir şey gelebileceği endişesiyle kendisini ve çocuklarını ailesinin evine gönderdiğini anlattı.

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü gece geç saatlerde evlerinin bulunduğu bölgenin vurulduğuna dair duyumlar aldığını ifade eden acılı eş, "Ahmed'e bir şey olduğunu hissettim ve çevremdekilere durumunu sordum. Şehit olduğunu biliyorlarmış ancak düşüp yere yığılacağımdan korktukları için benden gizlemişler. Ahmed'e bir şey olup olmadığını sormaya devam ettiğim için bana yaralandığını söylediler. Kendi kendime 'Olsun ayağını kaybetmiş olsa bile hayatta olması önemli' diye söylendim." dedi.

'HAYAL EDİLEMEZ BİR ŞOKTU'

Nesma, daha sonra eşinin hayatını kaybettiğinin söylendiğini belirterek, "Bu hayal edilemez bir şoktu. O bizim hayatımızdı ve şimdi gitti. Hala o şoku yaşıyoruz." diye konuştu.

Eşinin çocuklarına oldukça bağlı olduğunu ve elinden geldiğince her isteklerini yerine getirdiğini dile getiren Nesma, Ahmed'in çok kibar bir baba olduğunu kaydetti.

BEBEK BEKLİYORLARDI

Babaları olmadan 3 çocuğunu yetiştirmesinin kendisi için oldukça zor olduğunu dile getiren Nesma, "Doğrusu (babaları olmadan) üç çocuk yetiştirmek benim için akıl almaz bir durum ve dördüncü çocuk yolda, hamileyim. Karnımdaki çocuk babasız doğacak ama Allah, onları babalarının istediği şekilde yetiştirmem için bana sabır ve güç verecektir." ifadelerini kullandı.

Ahmed'in en büyük çocuğu Sara, İsrail saldırılarında yaşadıkları korkuyu bir nebze de olsa gidermek için sığındıkları babalarının yaşamını yitirmesi nedeniyle kardeşleriyle birlikte çok göz yaşı döktüklerini ve onu çok özlediklerini söyledi.

"BABAMDAN SONRA ANNEM BİZİ TESELLİ ETTİ"

Babalarının ölümünün kendilerinde beklenmedik şoka neden olduğunu kaydeden Sara, Mansi'nin hayatını kaybettiği günden sonra devam eden İsrail saldırıları sırasında yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Babam (İsrail saldırıları sırasında) bizi sakinleştirmeye çalışıyordu. Babam hayatını kaybettikten sonra (uçak seslerinden) korkmaya devam ediyorduk. O anlarda annem babamın yaptığı gibi bizi sakinleştirmeye çalışıyordu."

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında zulmüne her gün bir yenisini ekleyen İsrail, Sara, Hale ve Malik gibi birçok çocuğu babasından, babaları da çocuklarından ayırdı.