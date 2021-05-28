Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belarus hükümeti, muhalif gazeteci Raman Pratasevich'in bulunduğu ve Yunanistan’dan Litvanya’ya giden Ryanair’e ait yolcu uçağını başkent Minsk’e zorla indirerek, söz konusu ismi gözaltına almıştı. İçerisinde 123 yolcusu bulunan uçağın indirilmesi, güvenlik ihlali neden gösterilerek Avrupa ülkelerince tepki toplamıştı. Buna karşın, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Soçi kentindeki konutunda bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin uçak krizi konusunda Belarus'a karşı takındığı tavrı eleştirerek, Belarus'un yanında olduğunu ifade etti.

PUTİN'DEN 'DUYGU PATLAMASI' YAKLAŞIMI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu Soçi kentinde bulunan konutunda ağırladı. Putin ve Lukaşenko görüşmede, Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağının 23 Mayıs’ta Minsk'e zorla indirilerek muhalif gazeteci Roman Pratasievich’in gözaltına alınması üzerine Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Belarus arasında patlak veren krizi de ele aldı. Batılı ülkelerin Belarus'a karşı takındığı tavrı eleştiren Rusya lideri Putin, AB ülkelerinin Belarus’a yönelik tepkilerini “duygu patlaması” olarak nitelendirdi. Putin, “Anlaştığımız gibi buraya geldiğiniz için teşekkür ederim, biz daha bu yeni duygu patlaması dalgası yaşanmadan önce anlaşmıştık. Evet, duygu patlaması" dedi.

Putin, 8 yıl önce eski Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales'in uçağının Avusturya'ya indirildiğini hatırlatarak, "Morales’i uçaktan indirdiler ve sessizlik hakimdi" diyerek batılı ülkelerin çifte standart uyguladığını savundu.

NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ HAZİRAN AYINDA DEVREYE GİRECEK

Görüşmede, Belarus ile Rusya arasındaki "Birlik Devlet" projesine de değinen Putin, "Emin adımlarla ilerliyoruz. Bu çalışma, vatandaşlarımıza somut sonuçlar getirmeye başladı. Burada tek önemli nokta, her şeyin tutarlı bir şekilde acele etmeden ve kademeli bir şekilde yapılması. Yani, çıkarlarımızın her ülkenin kendi belirleyeceği şekilde sağlanması" dedi. Putin ayrıca, Rus mühendisler tarafından Belarus'a inşa edilen nükleer güç santralinin birinci güç ünitesinin önümüzdeki Haziran ayında devreye sokulacağını da duyurdu.

"RUSYA'YA BAĞLI OLARAK BİZİM DE EKONOMİMİZ GELİŞİYOR"

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ise bazı ülkelerin Ryanair'e ait yolcu uçağının 23 Mayıs'ta bomba ihbarı üzerine Belarus'a acil iniş yapması meselesine "duygusal" yaklaştığını söyledi. Ryanair meselesini açığa kavuşturacak belgeler getirdiğini belirten Lukaşenko, "Rus ekonomisi gelişiyor. Rusya'ya bağlı olan bizim ekonomimiz de doğal olarak normal bir şekilde ilerliyor ancak her zaman bize sorun çıkarmak isteyenler var. Siz onları biliyorsunuz, ben size bilgi vereceğim. Sizinle olan güvene dayalı ilişkimize dayanarak bazı belgeler getirdim. Neler olduğunu, bunların nasıl insanlar olduğunu anlamanız için size göstereceğim" ifadelerini kullandı.

Belarus, yolcu uçağını durdurup muhalif gazeteciyi gözaltına aldı Belaruslu muhalif gazeteci Raman Pratasevich, Yunanistan’dan Litvanya’ya giden Ryanair’e ait yolcu uçağından Belarus’un başkenti Minsk’e zorla indirilerek, gözaltına alındı.

Belarus Nükleer Güç Santralinin 2. ünitesine ait reaktör yakıt yüklemesine hazır Genel tasarımcılığını ve genel yükleniciliğini Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Mühendislik Biriminin yaptığı Belarus Nükleer Güç Santralinde (NGS), 2. ünitenin reaktörüne yapılacak ilk yakıt yüklemesi için gerekli yakıt demeti ile kontrol ve koruma sistemine ait emici çubukların teslim ve giriş denetimleri başarıyla tamamlandı.