Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürerken Başkan Joe Biden, Virgina eyaletine ziyarette bulundu. Vali Ralp Northam'ı Covid-19 ile mücadelesindeki başarısı dolayısıyla tebrik eden Biden, "Normalleşmeye son 14 ayda olduğumuzdan daha yakınız" dedi.

YÜZDE 51'DEN FAZLASI AŞILANDI

Virginia'da sosyal mesafe ve maske kullanımı dahil tüm virüs tedbirlerinin kaldırıldığını söyleyen Biden, "ABD genelinde şu ana kadar nüfusun yüzde 51'den fazlasını aşıladık. Karanlık bir kışın ardından hareketlenen bir ekonomiye geçtik." dedi.

4 AY İÇİNDE BÜYÜK İLERLEME

Başkanlığı devraldığı dönemden bu güne geçen 4 ayda virüsle mücadelede büyük yol katettikleri vurgulayan Biden, "Günde ortalama 184 bin vakadan tam açılma noktasına geldik. Bu savaşta 4 ay içinde kimsenin düşünemeyeceği kadar yol kat ettik" ifadesini kullandı.

Covid-19 laboratuvarda mı üretildi? ABD istihbaratından açıklama geldi Çin’in Hubei eyaletine bağlı Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 yarasadan mı sıçradı yoksa laboratuvar ortamında mı üretildi? Bu konuyla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Virüsün kaynağını araştıran ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) bu ithamlara ilişkin açıklama yaptı.

166 MİLYON KİŞİ AŞILANDI

ABD'de genelinde yaklaşık 166 milyon kişiye Covid-19 aşısının ilk dozu yapıldı. Bir ay içerisinde bu rakamın 200 milyonu geçmesi planlanıyor.

600 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD, virüsün başlangıcından bu yana toplam 33,2 milyon pozitif vaka ile dünya genelinde ilk sırada bulunurken toplamda 593 bin kişi hayatını kaybetti. Ocak ayında haftalık ortalama 254 bin yeni vaka çıkarken şu an bu rakam 20 binlerde. ABD'yi ise 456 bin ölü sayısıyla Brezilya ve 318 bin ölüyle Hindistan takip ediyor.

ABD'den vatandaşlarına "Japonya'ya seyahat etmeyin" uyarısı ABD Japonya'da artan koronavirüs vakalarını gerekçe göstererek vatandaşlarına "Japonya'ya seyahat etmeyin" uyarısında bulundu.