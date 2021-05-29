Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de başkanlık seçimlerine Joe Biden'ın seçilmesinin ardından Trump destekçilerinin Amerikan Kongresi'ni basmasıyla alakalı suçlanan her 10 kişiden birinin ordu ile ilişkili olduğu ortaya çıktı. Pentagon kayıtlarında, baskına katıldığı gerekçesi ile yargılanan 450 sanığın en az 45'inin ABD ordusuyla ilişkili olduğubelirlendi. Bir kısmı eski askerlerden oluşurken birçoğu hala orduda görev yapıyor.

ESKİ ASKERLER İLE BAĞLANTILI

CNN'in araştırmasında, eski askerler ile aşırılık yanlısı gruplar arasında önemli bir bağlantı bulunduğu da ortaya çıktı.

BIDEN'I PROTESTO İÇİN KONGRE'Yİ BASMIŞLARDI

6 Ocak 2021'de Trump'ın destekçileri, başkanlık seçimlerini ve seçilen Joe Biden'ı protesto etmek amacıyla ABD Kongre Binası'na baskın düzenlemişti. Polis binaya girmeye çalışan gruba müdahalede yetersiz kalınca kalabalık, ortalığı savaş alanına çevirmişti. Daha sonra olayı kontral altına alabilmek için Washington DC'de sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, Trump'ın "barışçıl olunması" çağrısı sonrası öfkeli kalabalık dağılmıştı. Yapılan açıklamada yüzlerce kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

ABD'de Kongre baskını soruşturmasında gözaltı sayısı artıyor ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınına ilişkin Adalet Bakanlığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, en az 100 kişinin daha gözaltına alınabileceği belirtildi.