Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rejimin ajansı SANA'nın haberine göre Esad'ın sözde devlet başkanlığı seçiminde oyların yüzde 95,1'ini alarak kazandığını duyurdu. Halkın en az yarıdan fazlasının sandığa gitme imkânı bulunmayan ülkede katılım oranının yüzde 87,64 olduğunu ileri sürüldü. Esad'ın 13 milyon 540 bin 860 oy aldığı açıklandı. Ancak 2021 verilerine göre Suriye'de rejimin kontrolü altındaki bölgelerde (Humus, Hama, Dera, Lâzkiye, Tartuş, Halep ve Şam) toplam 8,5 milyon civarında kişi yaşıyor. Bu kişilerden oy kullanabilecek kişilerin sayısı ise 1 milyon 700 bin civarında. Ayrıca rejimin kontrolü altında olmasına rağmen Dera gibi bazı bölgelerde seçim boykot edildi ve sandık bile kurulmadı. Ayrıca terör örgütü PKK/YPG da işgali altında tuttuğu bölgelerde yaşayan yaklaşık üç milyon kişinin seçimlere katılmasına izin vermedi. Bu verilere rağmen Esad'ın 13 milyon 540 bin 860 oy aldığı açıklanması, seçimlerin göstermelik olduğunu yeniden gözler önüne serdi.