Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belarus'ta bir uçağın bomba ihbarı yapıldığı gerekçesiyle zorla başkent Minsk'e indirilip bir gazetecinin gözaltına alınmasına ilişkin Beyaz Saray'dan yaptırım kararı geldi.

Yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin diğer müttefikleriyle koordineli bir şekilde Belarus'a yaptırımlar getirmeye hazırlandığını bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, "Uluslararası normlara doğrudan bir hakarettir" ifadesini kullanırken yaptırımlar konusunu özellikle vurguladı.

Buna göre daha önce yaptırım muafiyeti tanınan 9 Belarus devlet şirketi yeniden yaptırım listesine alınacak. Avrupalı müttefiklerle birlikte Alexander Lukaşenko yönetimini hedef alacak kapsamlı yaptırımların da hazırlıklarının sürdüğünü belirtildi.

UKRAYNA, BELARUS'A HAVA SAHASINI KAPATTI

Ukrayna hükümeti de yaptığı yazılı açıklama ile 29 Mayıs'tan itibaren Belarus uçaklarına Ukrayna hava sahasını kapatma kararını aldıklarını duyurdu.

G7 ÜLKELERİNDEN ÇOK SERT KINAMA

Skandalın ardından G7 ülkeleri ortak açıklama yaparak Belarus yönetimine sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, ""Bu aynı zamanda sivil havacılığı yöneten ilkelere de ciddi bir saldırıdır." ifadesi kullanıldı.

GÖZALTI İÇİN YALAH İHBAR YAPMIŞLARDI

23 Mayıs'ta Belarus, Yunanistan'dan Litvanya'giden Ryanair'e ait bir yolcu uçağını bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil inişe zorlamış, Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasından bir gazeteciyi "terör olaylarına karıştığı" iddiasıyla gözaltına almıştı. Muhalif kimliği ile bilinen Roman Protaseviç hala gözaltında.

Putin'den, Belarus'a 'uçak krizi' desteği Belarus'un, Yunanistan’dan Litvanya’ya giden Ryanair’e ait yolcu uçağını başkent Minsk’e zorla indirilmesinin ardından Avrupa ülkelerince tepki almasına karşın Putin'den destek açıklaması geldi.



