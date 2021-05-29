Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan'da koronavirüs krizi devam ediyor. Türkiye'nin ardından Japonya'da Hindistan'a yardım etmek için harekete geçti. Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 kaynaklı vakalar ile ölümlerin sağlık altyapısını zorladığı Hindistan'a yardım taahhüdünde bulundu.

Japonya, nisan sonu ve mayıs içerisinde Hindistan'a yaptığı yardımların yanı sıra bu ülkeye oksijen cihazları ile ventilatör desteklerini kapsayan 14,8 milyon dolar daha maddi yardım yapacağını bildirdi.

DAHA ÖNCESİNDE TÜRKİYE DE YARDIM YOLLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait A400M askeri kargo uçaklarına yüklenen yardım kolilerinin adresi Hindistan'dı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Türk Kızılay ve Sağlık Bakanlığınca hazırlanan 9 milyon 181 bin 789 lira değerinde 630 oksijen tüpü, 5 oksijen jeneratörü, 50 solunum cihazı ve 50 bin kutu tablet ilaç, Hindistan'a hibe edildi.

Hindistan'a tıbbi yardım gönderdik Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ve büyük oranda oksijen tüpü sıkıntısı çeken Hindistan’a iki uçak dolusu tıbbi malzeme gönderdik.

Sağlık sistemi adeta çöken Hindistan'a Türkiye'den tıbbi destek Koronavirüs salgını, dünya çapında büyük bir kriz ortamı oluşturup, ülkeleri zor bir sınava tabi tuttu. Hindistan, bu sınavda en çok zorlanan ülkelerden biri oldu. Vaka ve ölüm oranlarının rekor seviyelerde görüldüğü ülkeye yardım eli Türkiye'den uzandı.

Resmi açıklamanın 5 katı! Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin gerçek sayısı 1,6 milyon New York Times gazetesi, yaptığı araştırmada koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da salgına bağlı ölüm sayısının resmi açıklanandan en az 5 kat fazla olduğunu belirtti.