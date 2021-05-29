Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bellingcat'ın haberine göre, ABD askerlerinin kullandığı protokoller, ABD'nin nükleer silah ve silahların depolandıkları yerleri gibi hassas bilgileri yanlışlıkla sızdırıldı.

HAFIZA KARTLARI AÇIĞA ÇIKTI

Haberde, ABD askerlerinin bu bilgileri ezberlemek için kullandıkları hafıza kartlarının açığa çıktığı belirtildi. Bu noktaları korumakla görevli askerler tarafından kullanılan bilgi kartları, kameraların konumlarından, kasaların etrafındaki devriyelerin sıklığına kadar çok sayıda hassas bilgi içeriyor.

İnternet ortamına sızdırılan ve çeşitli araçlarla ulaşılabilen bilgilerde Türkiye'nin İncirlik üssünün yanı sıra İtalya, Almanya ve Belçika'da ABD'ye ait nükleer silahlar olduğu bilgisi yer alıyor.

ABD nükleer silah kapasitesini artırmaya hazırlanıyor ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Nükleer Durum İnceleme Belgesini yayınladı.