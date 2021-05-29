Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşırı sağcı Yamina Partisi lideri ve İsrail'in eski savunma bakanı olan Naftali Bennett, İsrail'in Gazze'de masum sivilleri katletmesini protesto eden Bella Hadid, John Oliver gibi ünlü isimleri hedef aldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sivil hedeflerin vurulmasını aklamaya çalışan Bennett, Hamas'ın hastaneleri, okulları ve basın ofislerinin bulunduğu binaları kullandığını iddia etti.

PAKİSTAN'DAKİ HASTANEYİ KULLANDI

İddialarını sıralayan Bennett, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin yerine yine aynı isimle Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yer alan hastanenin fotoğrafını paylaştı.

Bennertt kendisini rezil eden yanlış fotoğrafa rağmen, Youtube'da 100 binden fazla kişinin izlediği paylaşımını kaldırmadı.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.

İsrail Gazze'de Şifa Hastanesi'ni bombalıyor İsrail ordusu, saldırılarda yaralanan sivillerin tedavi gördüğü Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni bombardımana tuttu.

Şifa Hastanesi'nde dram Yoğun bakım Doktoru Mezini "Yaralılar, yoğun bakım için gerekli cihazların bulunmaması ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle hastanede ölebilir" dedi.