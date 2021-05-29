Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya Sağlık Bakanlığının açıkladığı bilgilere göre, son 24 saatte 2 bin 371 kişinin koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 459 bin 45’e yükseldi.

Brezilya'da 49 bin 768 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 16 milyon 391 bin 930’a çıktı.

Covid’i umursamayan Brezilya lideri Bolsonaro kalabalık motosiklet etkinliğine katıldı Daha önce koronavirüs salgınını “basit bir grip” olarak nitelendiren Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, virüsü umursamaz tavrını sürdürüyor. Bolsonaro, başkent Brasilia’da kalabalık bir motosiklet etkinliğine katıldı ve kendisi de motosiklet kullandı.

EN ÇOK ETKİLENEN BÖLGE SAO PAULO

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 241 bin 240 vaka ve 110 bin 553 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 14 milyon 811 bin 266 olarak açıklandı.

Brezilya Başkanı Bolsonaro: Covid-19’u kimyasal savaş olarak Çin başlattı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkesini kasıp kavuran koronavirüs salgınıyla ilgili olarak isim vermeden Çin’i suçladı.