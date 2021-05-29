Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan hava yolu şirketi Air India’nın ABD’ye sefer yapmak üzere Yeni Delhi’deki Indira Gandhi Havaalanı’ndan kalkan uçağında yarasa paniği yaşandı.

KALKIŞTAN YARIM SAAT SONRA FARK EDİLDİ

Boeing 737 uçağındaki görevliler, kalkıştan yarım saat sonra yolcu kabininde bir yarasanın uçtuğunu fark etti.

Yolcular arasında panik yaşanırken uçak, kaptanın Hava Kontrol Kulesi’yle temasa geçmesi sonrasında Yeni Delhi’ye geri döndü.

BUSİNESS CLASS BÖLÜMÜNDE BULUNDU

Başarılı iniş sonrasında uçakta arama yapan yaban hayatı görevlileri yarasayı business class bölümünde ölü vaziyette buldu.

Yolcular başka bir uçakla gecikmeli olarak Newark’a ulaştırılırken, boşaltılan uçakta ise ilaçlama yapıldı.

YEMEK TAŞIYAN ARAÇLARDAN GELDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Air India, mühendislik ekibinden ayrıntılı bir rapor istedi. Bir Air India yetkilisi, yarasanın uçağa yemek taşıyan araçlardan gelmiş olabileceğini ifade etti.

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