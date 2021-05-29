Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mimar Margot Krasojevic, okyanustaki çöplerden kurtulmak ve küresel ısınmanın zararlarını en aza indirmek için parlak bir çözüm yolu buldu: Çöplerden yüzer bir suni ada yapmak.

2025'TE ZİYARETE AÇILACAK

Geri Dönüştürülmüş Okyanus Plastiği Tatil Yeri isimli ada, Avustralya’ya ait Cocos (Keeling) Adaları açıklarına inşa edilecek. Adanın 2025’te ziyaretçi kabul etmesi planlanıyor. Geçen çöp torbalara doldurulacak ve ekstra yürüyüş yolları oluşturmak için kumla kaplanacak.

​Küresel ısınma sebebiyle yeni tür: Kutup boz ayıları Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) kutup ayılarını nesilleri tükenme tehlikesine açık hayvanlar olarak sınıflandırıyor. Tehdidin asıl sebebi de iklim değişikliği.

ADAYA OTEL İNŞA EDİLECEK

Ada, toplanan çöplerle sürekli genişleyecek tarzda inşa edilecek. Ne kadar çok çöp toplanırsa ada o kadar çok büyüyecek. Adanın yapımı tamamlandıktan sonra üzerine bir otel inşa edilecek. Duşta güneş enerjisi kullanılarak tesise pompalanan filtrelenmiş ve damıtılmış deniz suyu kullanılacak.

DESTEK MADEN ŞİRKETİNDEN

Krasojevic'in projesini, Güney Afrika’daki bir maden şirketi destekliyor. Şirket bu desteği, madencilik yapılırken ortaya çıkan muazzam miktardaki zehirli atıklardan dolayı kirliliğin yönetilmesi ve ekosisteme katkıda bulunmak için veriyor.

Küresel ısınma nedeniyle Venezuela'daki son buzul da eriyor Güney Amerika ülkesi Venezuela'da en yüksek ikinci zirve olarak bilinen Humboldt Zirvesindeki son buzul kütlesi küresel ısınma nedeniyle hızla eriyor.