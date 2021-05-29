Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 kabus olmaya devam ediyor. Çok bulaşıcı ve öldürücü olmasının yanı sıra hastalığının bitiş sürecinden sonra da ortaya çıkarabildiği bir takım sağlık problemleri insanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Nörolojik ya da psikolojik rahatsızlıklar olarak çokça ortaya çıkan komplikasyonlara bir yenisi daha eklendi. Hindistan'da yaygınlaşmaya başlayan siyah mantar enfeksiyonunun kaynağının koronavirüs olduğu iddia edildi.

COVİD-19'U ATLATANLARDA SIK GÖRÜLÜYOR

Hindistan'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tetiklediği düşünülen "siyah mantar" olarak bilinen göz hastalığı "mukormikoz" hastaları, Uttar Pradeş eyaletine bağlı Ghaziabad'daki Harsh ENT (Kulak-Burun-Boğaz) Hastanesi'nde tedavi görüyor. Hint medyasındaki haberlere göre, ülkede son dönemde Covid-19'u atlatanlarda görülen siyah mantara yakalananların sayısında artış oldu.

SİYAH MANTAR HASTALIĞI NEDİR?

Kara ya da siyah mantar hastalığı olarak da bilinen Mükormikoz, özel bir tür mantar sporları tarafından oluşturulan ve nadir görülen bir göz hastalığıdır. Temel nedenlerinden biri vücut bağışıklığının düşmesi olarak görülür.

Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 318 bin 895'e yükseldi Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da son 24 saatte Covid-19'dan 3 bin 660 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 318 bin 895'e yükseldi.

Resmi açıklamanın 5 katı! Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin gerçek sayısı 1,6 milyon New York Times gazetesi, yaptığı araştırmada koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da salgına bağlı ölüm sayısının resmi açıklanandan en az 5 kat fazla olduğunu belirtti.

Hindistan'da hasta kabul alarmı! Kriket sahaları karantina alanı oldu Koronavirüs sürecinde sağlık sisteminin adeta çöktüğü ülke Hindistan'da kriket sahaları COVID-19 bakım merkezlerine dönüştürülüyor.