Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın ömrünün tükenmeye başladığı ve yeni kaynaklar, yaşam alanları bulmanın gerekliliğini düşünen insanoğlu; uzayı keşfetmeye, araştırmayı sürdürüryor. Uzayla alakalı en önemli girişimlerden biri istasyonlar kurarak, yerleşik düzene geçebilecek platformlar elde etmek olarak görülüyor. Bu doğrultuda kalıcı bir istasyon inşa etmeyi hedefleyen Çin, söz konusu plan kapsamında kargo ikmal uzay aracı Tianzhou-2’yi başarılı şekilde uzaya fırlattı.

UZAY ÇALIŞMALARINA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Çin2in resmi haber ajansı XinHua'nın haberine göre, Tiencou-2, dün güneydeki Haynan eyaletinde bulunan Vınçang Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı. Kargo gemisinin 13,5 ton kalkış ağırlığına sahip olduğu ve 6,8 ton yük taşıyabildiği açıklandı. Geminin, Tianhe çekirdek modülüne kenetlenerek yakıt ikmali yapacağı ve malzeme yükleyeceği belirtildi. Çin'in uzay kargo gemisinin, Çangcıng-7Y3 (Uzun Yürüyüş) roketiyle ateşlendiği kaydedildi. Tiencou-2 misyonunun, Pekin yönetiminin uzay çalışmalarına büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor.

2022’DE FAALİYETE GEÇİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Çin, uzayda kalıcı bir istasyon inşa etme planının ilk somut adımı olarak Tianhe çekirdek modülünü 29 Nisan’da yörüngesine göndermişti. Çin, 2 yıl sürmesi planlanan kalıcı uzay istasyonu inşası sürecinin bir sonraki aşaması için önümüzdeki Haziran ayında Shenzhou-12 insanlı uzay aracını uzaya göndermeyi ve aracın çekirdek kabinle kenetlenmesini planlıyor. Shenzhou-12’de 3 astronot 3 ay boyunca görevde kalacak. Uzay istasyonunun 2022 yılında faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.