Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray, 1 Ekim'de başlayacak 2022 mali yılına yönelik hükümet harcamalarını içeren ilk kapsamlı bütçe teklifinin detaylarını açıkladı

Biden'ın bütçe teklifi, altyapı, sağlık ve eğitim gibi alanlara yönelik harcamalarda artış öngörüyor.

6 trilyon dolarlık harcama yapılacak

Bütçede, 2022 mali yılında 4,17 trilyon dolarlık gelir sağlanması hedeflenirken, 6 trilyon dolarlık harcama yapılması planlanıyor.

Biden'ın geçen aylarda sunduğu, altyapı paketi olarak da adlandırılan 2,3 trilyon dolarlık Amerikan İstihdam Planı ile 1,8 trilyon dolarlık Amerikan Aileler Planı da bütçede yer alıyor.

Kapsamlı bütçe teklifi, nisan ayında açıklanan 1,52 trilyon dolarlık isteğe bağlı bütçe planını da kapsıyor.

Salgının etkisiyle bütçe açığı çıktı

Yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle son 2 yılda artan hükümetin bütçe açığının ise 2022 mali yılında 1,8 trilyon dolara gerilemesi tahmin ediliyor.

Vergi düzenlemeleri de yer alıyor

Biden yönetiminin bütçe teklifinde, yatırımların yanı sıra vergi düzenlemeleri de yer alıyor. Bu doğrultuda, kurumlar vergisi oranının yüzde 21'den yüzde 28'e yükseltilmesi planlanıyor.

Büyüme öngörülüyor

Ekonomik tahminlerin de yer aldığı bütçe teklifinde, ABD ekonomisinin 2021'de yüzde 5,2, 2022'de yüzde 4,3 ve 2023'te yüzde 2,2 büyümesi öngörülüyor.

Bütçe teklifinin federal harcamaları 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkaracağı belirtilirken, Cumhuriyetçiler Biden'ın harcama ve vergi planına borç yükünü ve enflasyonu artıracağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

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