Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin, İşgalci İsrail'in 11 gün aralıksız süren hain saldırılarının ardından yaralarını sarmaya çalışıyo. Filistin'de başlayan inşa çalışmalarında, çocuk, kadın, yaşlı demeksizin yapılan saldırılarda sanatın da nasibini aldığı görüldü. Sanat merkezinde bombardımandan geriye kalan birkaç parça kuklayı göstererek konuşan Hatib, işgal kuvvetlerinin Gazze'de her şeyi ihlal ettiğini; kültür, sanat ve basın ofislerini dahi bombalayıp yıktığını belirtti.

Sanat dahi İsrail saldırısından kurtulamadığını dile getirerek üzüntüsünü aktaran Hatib, İsrail'in saldırıda sınır tanımadığına dikkat çekti.

"İSRAİL YALNIZ ÇOCUKLARI ÖLDÜRMENİN DİLİNDEN ANLIYOR"

"İşgal güçleri sanatın dilinden anlamıyor, yıkım, tahrip ve çocukları öldürmenin dilinden anlıyor" diyen Hatib, beraberinde çalışan 30 gencin hayallerinin de İsrail saldırısıyla yok olduğunu, sanat merkezinin yıkılmasıyla sanatçı gençlerin işsiz kaldığını aktardı.

Hatib, sanat merkezinde tiyatro, çocuklar için kukla oyunları sahnelendiğini ayrıca televizyonlara dizi ve eğlence programları çekildiğini belirterek, Gazze Şeridi'ndeki insanların yeniden gülümsemesi için elinden gelen bütün gayreti göstereceğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.

BM'den İsrail kararı: İnsan hakları ihlallerini soruşturmak üzere komisyon kurulacak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Pakistan ve Filistin'in başvurusu üzerine, Kudüs'te işgal altındaki Filistin topraklarında insan haklarının durumuna ilişkin sunulan karar tasarını görüştü. Konsey, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasına karar verdi.

BM'den İsrail açıklaması: Gazze saldırıları savaş suçu sayılabilir İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK), işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki "ciddi insan hakları durumunu" görüştüğü özel oturumda, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil edebileceğini açıkladı.

İsrail gazetesi katliamı itiraf etti: 67 çocuğu öldürdük İsrail medyasının önemli gazetelerinden Haaretz, beklenmedik bir manşetle yayına çıkıp ülkede tartışmaların odağı oldu. Söz konusu manşetin İbranice nüshası, “Gazze’de 67 çocuk öldürüldü. Savaşın bedeli budur” başlığı ile çıktı. Haberde şehit edilen masum çocukların fotoğraflarının da tek tek kullanıldığı görüldü.

İşgalci İsrail'in hain saldırılarının izleri silinmeye çalışılıyor İşgalci İsrail'in hain saldırıları sonrası Gazze yaralarını sarmaya çalışıyor. Saldırılarının ardından başlayan bakım ve onarım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

İsrail askerleri kendilerine taş atan çocuğu kurşunladı İsrail askerileri durmak bilmiyor. işgal altındaki Batı Şeria’da yoldan geçen 16 yaşındaki bir çocuğu İsrail araçlarına taş attığı iddiasıyla kurşunladılar...

'İsrail’in yaptıkları fiilî apartheid' İsrail’in, Filistinli sivilleri hedef alan saldırılarına tepkiler gelmeye devam ediyor. Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Monde tarafından yayımlanan “İsrail-Filistin: Değişen Paradigma” başlıklı başmakalede, Gazze’de yeni bir savaşın önüne geçilmek isteniyorsa iki halk için de eşit haklar sağlayan yeni bir yaklaşım gerektiği belirtildi.