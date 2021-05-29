Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC Başbakan Ersan Saner, Rum Yönetimi’nin hazır olması halinde 31 Mayıs’tan itibaren sınır kapılarının açılmasını istediklerini açıkladı

"Bu konuda adım atmasını bekliyoruz"

Saner, "(GKRY Cumhurbaşkanı Nikos) Anastasiadis’e çağrımdır, eğer kendisi de uygun görürse biz 31 Mayıs tarihinden itibaren, son 3 günde yapılmış PCR testi veya antijen testi bulunan her GKRY vatandaşını ülkemize kabul ederiz. (Anastasiadis’in) bu konuda adım atmasını bekliyoruz” dedi.

Ne olmuştu?

Korona virüs (Covid-19) vakalarında yaşanan artış nedeniyle geçtiğimiz aylarda iki ülke arasındaki geçişlerin durdurulmasına karar verilmişti. KKTC’de son günlerde vaka sayılarındaki artışın yavaşlamasının ardından GKRY ile giriş-çıkışların yeniden başlaması yönünde karar alınması gündeme geldi.