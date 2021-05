Türkiye Gazetesi

İslami Cihad'ın askeri kanadı olan Kudüs Seriyyeleri'nin, İsrail'e karşı kazanılan zaferi kutlamak için Gazze kentinde düzenlenen etkinlik kapsamında askeri geçit töreni gerçekleştirmeleri esnasında İsrail'e flaş bir tehditte bulunuldu. İslami Cihad hareketi, törene gönderdikleri yüzü maskeli yüzlerce asker ve çok sayıda askeri araçla gözdağı vererek, etkinlikte banttan yayımlanan mesajda, "Herhangi bir zaman ya da mekanda savaşçılarımız ve komutanlarımızı hedef alacak bir suikaste Tel Aviv'i bombalayarak karşılık vereceğiz." açıklamasını yaptı.

"İŞGAL SONA ERİNCEYE DEK DİRENİŞ SÜRECEK"

İslami Cihad'ın İsrail'e karşı direnmeye kararlı olduğunu ve yapılan fedakarlıklar ne kadar büyük olursa olsun Filistin topraklarındaki işgal sona erinceye dek direnişe devam edeceklerini aktaran Nehhale, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkımızın ve direnişin birlik içinde olması Filistin topraklarındaki haklarımızı geri kazanmada en önemli yoldur. Filistin topraklarındaki işgal devam ettiği sürece bölgede ve dünyada barış olmaz."

Kudüs'ün her zaman kalplerde yer alacağını belirten Nehhale, "İsrail ile aramızdaki bu savaş henüz bitmedi ve savaşçılarımız her an yeniden savaşa girmeye hazır." dedi.

İslami Cihad'ın İsrail'in ateşkese ne derece bağlı kalacağını ve Kudüs ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki tutumunu yakından takip ettiğini belirten Nehhale, direniş güçlerinin, Filistin halkını ve kutsal mekanları korumaya kararlı olduğunu vurguladı.

"İSRAİL BU SAVAŞTA YENİK DÜŞTÜ"

Kudüs Seriyyeleri sözcüsü Ebu Hamza ise etkinlikte yaptığı konuşmada, Filistin'in kurtuluşu yolunda girdikleri savaşta halkın kendilerine destek verdiğini belirtti.

Ebu Hamza, Gazze saldırıları sırasında yeni bir zafer kazandıklarını, İsrail'in ise bu savaştan yenik çıktığını sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.

