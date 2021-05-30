Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 165 bin 553 koronavirüs vakası tespit edildi. Bu sayının son 46 günün en düşük vaka sayısı olduğu belirtildi.

Ülkedeki vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

KORONADAN EBEVEYNLERİNİ KAYBEDEN ÇOCUKLARA DESTEK

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dün, salgında her iki ebeveynini kaybeden çocuklara maddi yardımda bulunulacağı, ücretsiz eğitim ve sağlık sigortası desteği sağlanacağını açıkladı.

Ülkenin kuzeyinde yer alan Haryana eyaletinin Başbakanı Manohar Lal Khattar, eyaletteki Covid-19 kısıtlamalarının 7 Haziran'a kadar uzatıldığını ve eğitim kurumlarının 15 Haziran'a kadar kapalı olacağını duyurdu.

YAPILAN AŞI SAYISI 212 MİLYONU GEÇTİ

Bu arada, ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında yaklaşık 212 milyon 66 bin doz aşı yapıldığı bildirildi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" olarak öne çıkıyor.

Resmi açıklamanın 5 katı! Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin gerçek sayısı 1,6 milyon New York Times gazetesi, yaptığı araştırmada koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da salgına bağlı ölüm sayısının resmi açıklanandan en az 5 kat fazla olduğunu belirtti.

GERÇEK SAYI RESMİ AÇIKLANANIN 5 KATI

New York Times gazetesindeki analistler, gerçek rakamın bunun iki katı olduğunu ifade etti. Onlarca uzmandan görüş alan gazete, daha muhtemel senaryonun ise ülkede Covid-19’dan ölenlerin sayısının 1,6 milyon olduğunu bildirdi.