Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Mail on Sunday gazetesinde makalesi yayımlanan Davis, “1986’da nükleer patlama meydana geldiğinde Sovyetler Birliği önce problemi inkar etti. Bunun, dünyada o zamana kadar meydana gelen en büyük nükleer facia olduğu ortaya çıktığında da problemin o kadar da büyük olmadığını savundu. Ancak krizin en kötü zamanı geçtikten sonra uluslararası yardım istedi. Çin de aynı Sovyetler Birliği gibi kapalı, paranoyakça ve tek parti devletidir."dedi.

'KOMÜNİST GİZLİLİĞİN AĞIR BEDELİNİ ÖDÜYORUZ'

Çin'in aynı hataları defalarca tekrarlağını aktaran Davis, "Komünist gizliliğin ağır bedelini ödüyoruz" dedi.

Bilim adamları tarafından bilimsel yöntemlerle tam ve açık bir soruşturma başlatılması gerektiğini belirten Davis, şöyle ekledi: “Virüs insan yapımı mı, doğal bir mutasyonun sonucu mu? Hayvandan mı geçti, yoksa laboratuvardan mı sızdı? Bu konularda net bir cevap almamız gerekiyor. Çin’e saldırmak için değil, gelecekte kendimizi korumamız için bu lazım.”

İDDİALAR 1 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞTI

Mail on Sunday, 5 Nisan 2020’deki haberiyle virüsün laboratuvardan sızmış olabileceğini gündeme getiren dünyada ilk ana akım medyaydı.

Araştırma: Covid-19 Çin’de "üretildi" Londra’da St. George's Üniversitesi Onkoloji Profesörü Angus Dalgleish ve Norveçli bilim adamı Dr. Birger Sørensen koronavirüsün kökenine dair dünya gündemini sarsacak bir araştırmaya imza attılar.

Çin koronavirüsle ilgili kritik verileri siliyor: Yüzlerce dosya kayıp Koronavirüsle ilgili kritik verileri gizlediğine dair Çin hükümetine yeni bir suçlama yöneltildi.