Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da çizdikleri Filistin haritasını, 'Burası İsrail' diyerek sildiren öğretmenlerini protesto eden Schmidt kız lisesi öğrencileri Filistin bayrakları açtı.

Dünyanın sessiz kaldığı ve onlarca masum sivilin katledildiği Gazze'deki drama küçük kızların gösterdiği tepki 'helal olsun' dedirtti.

ALMANYA ZULME SESSİZ KALMIŞTI

Almanya geçtiğimiz günlerde Gazze'de katliam yapan İsrail'i kınamak yerine, İsrail’in kendini savunduğunu belirterek iki ülke arasındaki güçlü dayanışmaya dikkat çekmişti.

Hamas tarafından İsrail'e atılan roketleri “terör saldırıları” olarak nitelendiren Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Gazze'de yaşanan kıyım hakkında yorum yapmazken hayatını kaybeden İsrail vatandaşları için başsağlığı ve taziye dilemişti.

YÜZLERCE FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi de evinden olmuştu.

BM'den İsrail açıklaması: Gazze saldırıları savaş suçu sayılabilir İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK), işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki "ciddi insan hakları durumunu" görüştüğü özel oturumda, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil edebileceğini açıkladı.

İsrail, Gazze'de 20 bin evi yıktı Gazze'deki İskan ve Bayındırlık Bakanlığı, İsrail'in verdiği maddi hasara yönelik açıklamalarda bulundu.